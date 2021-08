Ales vuit del vespre, una hora abans de l’inici del concert, el recinte del Cerdanya Music Festival ja vull d’activitat. Els assistents es van repartint per les taules que omplen el Village, una gran terrassa sobre gespa il·luminada amb bombetes tipus revetlla i grans esferes blanques. Al perímetre, una oferta d’una vintena d’establiments de restauració permeten sopar. De fons, un grup va tocant per amenitzar l’espera. Les famílies d’estiuejants van entrant. Molts es coneixen dels cercles socials i de negocis de Barcelona i se saluden. Comenten les últimes jornades de vacances a la casa de la Cerdanya i s’emplacen a compartir dinar en algun restaurant abans no hagin de tornar a la ciutat. Molts parlen en castellà en converses que en quant toquen aspectes professionals denoten emprenedoria i determinació. Intueixo molts negocis iniciats aquí. Entre les famílies hi ha un domini evident de vestits blancs i cabellera fins a mitja esquena entre elles i pantalons bermudes de colors amb camisa i pentitat curt entre ells. Al recinte també hi ha alguns veïns de la Cerdanya, de manera que al Village s’hi barregen en un ambient semblant al que es deuria crear el segle XIX a Puigcerdà quan els estiuejants van impulsar la Festa de l’Estany. S’hi respira un aire d’elegància i distinció enmig d’un ambient distés de vacances. A la mateixa hora, a la petita plaça Pau Claris de Bellver de Cerdanya, un racó fins ara oblidat del barri vell, els impulsors de l’Ateneu de Cerdanya viuen una de les seves primeres nits d’èxit. Hi toca ‘Mai Por’, el grup de cançó reivindicativa i taverna que està de moda entre, especialment, els joves de la comarca. Els assistents seuen a terra deixant el got de cervesa en equilibri sobre les llambordes. Els grups d’amics es reconeixen. Venen de Martinet, Bellver o Puigcerdà. Es coneixen de l’institut, la feina o de coincidir a les festes majors. A la festa hi domina el color negre, les samarretes de Mai Por, de consignes antifeixistes o de la lluita feminista i un tallat de cabell rapat als costats i cresta central, tant entre ells com entre elles. La irrupció de l’Ateneu és un esdeveniment social que marca una nova generació a la vall, més lluitadora pels drets socials i la defensa dels valors ecològics. Entre els assistents també hi ha membres de Joves pel Clima, una entitat que també és en auge a la comarca. La nit al nucli antic de Bellver és fosca i convida a cantar proclames contra el poder econòmic i polític en favor de la terra que volen lliure de negocis i especulació, en un ambient distès de germanor. Cerdanya, nit d’estiu.