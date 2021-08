Berga arrossega un llastimós endarreriment en la posada al dia del seu urbanisme. Es una ciutat difícil perquè el seu desenvolupament es va adaptar a una orografia irregular en un temps en què hi havia pocs miraments i que van anar seguits d’uns altres temps en què els cotxes van tenir preferència absoluta. Amb un finançament municipal completament insuficient per abordar els problemes pendents, la modernització física de la ciutat hauria exigit una feina constant i sistemàtica dels governs municipals que no s’ha produït. Fa molts anys que Berga no té un govern municipal capacitat i determinat i una maquinària municipal predisposada i eficient. La feina sempre està per fer. Un dels punts on més insosteniblement obsoleta està la trama urbana és la ronda Moreta, on l’autoritat local té la disculpa que és un vial de titularitat no local i on no té les mans lliures. Tanmateix, això només és una excusa parcial. Ara, per fi, sembla que va de debò i a la tardor quedarà enrere un nyap impropi del centre neuràlgic d’una capital de comarca al segle XXI. Caldrà celebrar-ho i confiar que la feinada que falta per fer es comenci a desvetllar.