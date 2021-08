El TSJC ha decidit no autoritzar l’extensió del toc de queda a Catalunya per a municipis amb incidències acumulades de 125 casos per 100.000 habitants, que és el que pretenia la Generalitat. En concret, dels 148 que haurien tingut toc de queda d’1 a 6 de la matinada, n’admet 19. El tribunal considera que la Generalitat -i els ajuntaments que imploren desesperats que els sigui aplicat- no pretén fer una intervenció sanitària, sinó d’ordre públic, i conclou que la limitació del dret a la mobilitat no està justificada per sota dels 250 casos. El TSJC no està fent res que no pugui fer, ja que li correspon garantir els drets dels ciutadans quan les administracions pretenen limitar-los. Tanmateix, és pertinent preguntar-se si el TSJC està en condicions de jutjar la intenció amb què autoritats legítimes elegides pels ciutadans demanen el toc de queda, i si la xifra concreta de 250 és l’adequada i no la de 125, un criteri absolutament tècnic sobre el qual només els experts molt experts poden tenir opinió. Si el TSJC se sentís humilment al servei dels ciutadans -més aviat se sent per sobre- podria fer un exercici de modèstia en casos com aquest i deixar certes coses en mans demostradament competents.