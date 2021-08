El sistema, se suposa, està fet a prova d’esquerdes. Tant, que qui cau per aquestes esquerdes és poc menys que un traïdor. I caus si et falta un únic paper perquè el jutge no et desnoni. O si per uns mesos no arribes a l’edat en la qual et poden ingressar en un hospital per tractar el teu trastorn alimentari. O, si pels mateixos mesos, però en excés, ja no ets un menor no acompanyat que necessiti protecció i t’has convertit en un adult invisible.

El sistema ja no és el «torni vostè demà» de Larra. Ara li hem posat una disfressa brillant, i potser l’anomenem «algoritme», o el vestim d’eficiència, o l’anomenem «desafortunat incident», tot i que l’incident sigui que un nen se suïcida perquè la seva escola va voler fer veure que l’esquerda del «bullying» no existia. L’esquerda és ser massa ric per a una ajuda de l’Estat, però massa pobra per sobreviure, un error administratiu que t’impedeix vacunar-te o morir-te sol i que ningú se n’adoni fins anys després, perquè els rebuts s’han continuat pagant amb la teva pensió.

Apuntalar no és sexi; sedueix més un edificar una cosa nova, i gran, i vistosa (una nova llei d’educació, una altra conselleria, un partit d’ultradreta, un aeroport major) que decréixer, modernitzar, cuidar i tapar els forats, i evitar que ningú caigui en i per aquests forats. Cada vegada que algú pregunta, «¿què estan reivindicant –les dones, les persones LGTBI, les racialitzades o amb diversitat funcional o el que sigui–, si ja tenen igualtat sobre el paper?» una esquerda invisible s’obre, i –no falla– algú mor estimbat.

Potser podem, almenys, acordar que el pis no és igual de ferm per a tothom, i que en els límits del sistema, és fàcil que el peu es travi. I, sobretot, denunciar les impostures, no deixar que es cavin rases mentre ens prenen el pèl i ens diuen que hihi, haha, cal rentar de matinada i escalfar els ous en lloc de fregir-los per estalviar, i que no anem a la feina amb el metro en hora punta perquè podem contagiar-nos. Si no ho fem, passarà que un dia, sense adonar-nos-en, a base de passar per alt tantes esquerdes, ens quedarem sense fonaments sobre els quals construir el nostre futur.