El comiat de Messi el vaig seguir enmig d’un silenci gairebé sepulcral amb les persones amb qui compartia les vacances. El fet que, ja d’entrada, el jugador sortís plorant, cosa que segurament la majoria ens esperàvem que faria més cap al final de la seva intervenció, en un previsible crescendo emotiu, ens va descol·locar en el sentit que, veient-lo tan autènticament emocionat només aparèixer en escena, va ser impossible qualsevol intent de mirar-s’ho amb una certa distància. Es veia un plor sincer, que li sortia de l’ànima, que fins i tot entendria, oi més quan va parlar i la veueta que ja fa habitualment encara va sonar més aguda, com si, de cop i volta, hagués fet una regressió al Messi que va arribar al Barça de menut ple de somnis futbolístics i amb el potencial que l’acabaria convertint en el millor jugador de tots els temps. Que tiri la primera pedra el barcelonista que no es va emocionar, i que tiri la segona el que no va tenir ganes de plorar escoltant la roda de premsa de Joan Laporta sobre la situació financera del Barça. Al cap d’uns dies, va ser notícia un altre plor, en aquest cas el de l’alcaldessa de Barcelona Ada Colau davant la xiulada i escridassada dels assistents al pregó de les festes del barri de Gràcia, amb l’activista Jordi Cuixart com a pregoner. Les cròniques posteriors ho van atribuir al rebuig d’un públic eminentment independentista vers l’alcaldessa que no ho és i amb la presència d’una de les icones de l’estelada. Però, i si el que feien era expressar el seu malestar per com està governant Colau, i punt? Potser era tan senzill com això i uns i l’altra (el públic cridaner i l’alcaldessa ploranera) hi tenien tot el dret. El tercer plor ha estat el del secretari de defensa britànic, Ben Wallace, en una entrevista televisiva on va admetre que el seu govern potser no podrà treure de l’Afganistan en mans dels talibans totes les persones vinculades a la Gran Bretanya que voldria i que durant vint anys hi han treballat arriscant les seves vides. No va ser un plor en el sentit estricte de la paraula sinó més aviat una emoció incontinguda. Quan el presentador li va demanar perquè l’afectava tant, la resposta va ser de diàleg de pel·lícula: «perquè soc un soldat». «I perquè és trist», hi va afegir. Efectivament. El que li passa a un país quan ha de viure sotmès i tutelat a la força és molt trist. Segur que hi ha persones a qui han incomodat aquestes manifestacions fora del protocol. Per a mi van ser un bàlsam en contrast amb la uniformitat i al postureig que ens envolta. Igual que aquell atac de riure impremeditat que se t’encomana i no pots aturar.