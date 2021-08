El bisbe de Solsona, Xavier Novell, va donar a conèixer ahir de sorpresa que abandona el càrrec. Raons personals. Ni una pista més. Cap resposta de fonts oficials. Persones properes a l’Església de la Catalunya Central apunten que Novell tenia una relació complicada amb l’homosexualitat, amb la política de l’Església en relació amb el tema i amb la posició del Papa respecte a aquest aspecte. També s’apunta que potser era un personatge incòmode que se n’ha cansat o ha cansat els seus superiors, o potser l’han superat les dificultats. O tot alhora. Ahir la sorpresa i la incògnita regnaven a la diòcesi. Novell ha fet tombs sorprenents i això alimenta l’especulació. En l’únic que hi ha consens és que la singular manera de ser de Novell no facilitava un mandat harmònic. Al final, se’n va a l’estil més típicament vaticà de tota la vida: rodejat de misteri i de rumors, en la línia de l’Església hermètica que els renovadors com el mateix papa Francesc volen deixar enrere. El seu present és una incògnita, i el futur també. Preservant les intimitats, qui pretén modelar les consciències i exercir un lideratge moral, deu al seu públic alguna explicació quan se’n va de cop. Sigui bisbe, o sigui el que sigui.