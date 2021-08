Quan era petita sempre volia que m’expliquessin el mateix conte abans d’anar a dormir. Era una d’aquelles històries entranyables que aconseguien fer-me venir el son. Malgrat haver-la sentit milers de vegades, sempre m’emocionava en els moments àlgids de la trama. Saber-la de memòria no era un impediment per assaborir-la com si fos la primera vegada. Cada vegada que la tornava a escoltar, descobria nous detalls sobre els personatges i l’escenari que embolcallava l’escena. I és que quan som infants sentim l’impuls innat de rellegir una vegada rere una altra les històries.

En reflexionar-hi, em sorprèn la capacitat que tenim durant la primera etapa de la vida de sobrevolar tot sovint per les pàgines d’un mateix llibre. D’alguna forma, sembla que intuïm que la comprensió d’un text no és quelcom immediat, sinó que requereix temps i paciència per descobrir el sentit de les paraules. Per desgràcia, aquesta pràctica tan bonica perd pes en l’edat adulta. La llarga llista de novetats editorials ens deixa poc marge per revisitar aquells llibres que en un moment donat ens van obrir un món. D’aquesta forma, perdem l’hàbit de caminar altra vegada pels relats que ens van fer somiar i tendim a acumular títols, com si la qualitat lectora es mesurés per la quantitat de volums llegits, més que no pas pel grau de comprensió d’aquests.

Amb tot, la sobreproducció cultural deixa poc espai a la repetició, que cada vegada es relaciona més amb l’avorriment i la monotonia. De fet, el filòsof Luciano Concheiro reflexiona en l’assaig Contra el tiempo sobre aquesta tendència actual d’emfatitzar el nou per sobre del vell. «Existeix un imperatiu social de la novetat, el seu principi bàsic és que el fet durador resulta negatiu i això ens empeny a desitjar i gaudir del nou», apunta l’autor. El filòsof considera que aquesta tendència està estretament vinculada a altres fenòmens, com ara la volatilitat de les relacions o l’obsolescència programada. Potser una de les vies escapatòries d’aquest model és la relectura, entesa com la capacitat de redescobrir no només llibres, sinó també les relacions, els paisatges i tot allò que ens envolta en la nostra vida diària.

En una societat on impera el nou per sobre del vell, potser rellegir és un dels actes més revolucionaris que existeix. Saber trobar la bellesa d’aquells camins ja recorreguts, sense la necessitat de cercar nous estímuls per sobreviure. En aquest sentit, els infants tenen moltes coses per ensenyar als adults.