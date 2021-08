Encara que ho sembli, el títol d’aquest Badant no va de cap pel·lícula americana criticant el sistema d’atenció en salut mental als EUA, ni de cap pel·lícula de terror en què el malvat assassí és el psiquiatre, ni de ningú que s’hagi escapat d’un hospital psiquiàtric; va de com anomenem i tractem –el tractament comença pel tracte– les persones que pateixen un trastorn mental. Aquesta pregunta fa anys se la va fer el sistema de salut i explica l’evolució de parlar de «pacients», segurament massa relacionat amb paciència i patiment, i es parlés d’usuaris; de fet, ser atès en el sistema sanitari no significa tenir una malaltia, es pot consultar per motius diversos, l’administració de vacunes és un exemple prou clar i actual.

Ho podem complicar en referir-nos a persones ateses en el sistema de Salut Mental en què la possibilitat d’estigmatitzar es pot donar amb facilitat. Badarem aprofitant les sàvies reflexions del professor Mike Slade, un professor anglès i referent mundial en el concepte de la Rehabilitació en Salut Mental. El «Recovery» per als assabentats. Aquest concepte no està relacionat amb estar curat, va lligat al fet que la persona afectada per un trastorn psiquiàtric és capaç de construir un projecte vital, contribuir a la comunitat tingui o no tingui qüestions de salut mental.

Amb el cinisme propi, i vorejant el sarcasme, «la sornegueria», el professor Slade, en un dels seus llibres, es fa la pregunta de com anomenar les persones ateses en el sistema de salut mental i proposa un seguit de denominacions, la primera d’elles, la que ens dona títol al Badant d’avui: «Sobrevivent psiquiàtric».

Fem un repàs a les altres denominacions: usuari de salut mental (del sistema d’atenció), persona amb una etiqueta de discapacitat psiquiàtrica, persona amb un diagnòstic psiquiàtric, persona amb antecedents d’haver tingut una malaltia psiquiàtrica, persona amb una etiqueta de salut mental, persona que ha experimentat el sistema de salut mental, persona xonsumidora/sobrevivent/ exinternat – CSX, persona que ha experimentat el sistema de salut mental, persona que experimenta, i unes severes i aclaparadores sensacions amb relació a problemes de salut mental, persona que la societat considera que té una conducta inusual o molt diferent dels altres, com pot ser «patir insomni».

De l’enumerat anterior em quedo que cadascuna d’elles comença amb la paraula persona, encara que podríem fer un assaig per tal de distingir que volem dir amb «problemes» i la seva diferència amb «trastorns mentals». Segurament estem parlant d’un ampli espectre de suggeriments cadascun d’ells amb connotacions diferents. Podríem allargar els dubtes per considerar malalties del cervell o malaltia mental. Hi ha qui proposa que en lloc de parla d’esquizofrènia diguem trastorn de desregulació de la dopamina.

Darrere el nom s’amaga la capacitat d’entendre a la persona, respectar-la i acompanyar-la en el seu procés de relació amb l’entorn i els altres.