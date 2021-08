Una imatge habitual de l’estiu és la de la família reial gaudint d’uns dies de vacances a Palma de Mallorca. Una tradició que alguns mitjans de comunicació aprofiten per omplir el buit informatiu a causa de l’estiu.

Repassant la premsa –no l’anomenada del cor– he llegit noticies tan transcendentals com l’anada de la família reial a un restaurant mallorquí a sopar : «doña Letizia eligió un vestido de seda rosa palo con ribetes negros anudado a la cintura y el rey iba informal con pantalón vaquero y camisa arremangada. La infanta Sofía eligió un mono verde de tirantes y camisa básica. La princesa Leonor sorprendió con una minifalda vaquera y una blusa blanca con escote palabra de honor», etc.

Això de «escote palabra de honor» em va inquietar i la meva ignorància em va portar a investigar sobre la indumentària. Amb la fal·lera per culturitzar-me vaig aprendre que l’escot paraula d’honor és : «un tipus d’escot molt pronunciat que comença just a l’alçada del pit, deixa les espatlles al descobert i s’aguanta sense cap mena de tira de roba. Deixa les espatlles i clavícules al descobert, una zona suggerent i molt femenina. Està recomanat si es vol centrar l’atenció en la zona superior del cos». Entossudit per enriquir la meva ignorància vaig descobrir les variants de l’escot: escot barca, escot Bardot, escot creuat, escot drapejat, escot llàgrima, escot francès, escot halter, escot cor, escot il·lusió, escot asimètric....

Continuant amb la lectura de les vacances reials també vaig assabentar-me que la princesa Leonor està passant «un estiu crucial» (textual) abans de desplaçar-se a Gal·les (Regne Unit) on cursarà els propers dos cursos de Batxillerat Internacional. Estudiarà a l’UWC Atlantic College, un internat situat a uns 26 quilòmetres de Cardif, la capital de Gal·les. L’ edifici principal és el castell de St. Donat’s del segle XII; disposa d’una biblioteca amb més de 25.000 llibres i un campus de 30 hectàrees. En aquest centre hi han estudiat l’actual rei d’Holanda Guillermo Alejandro, la princesa Raiyah de Jordania, la princesa Elisabeth de Bèlgica....

El cost econòmic dels dos cursos és de 67.000 lliures esterlines equivalent a uns 78.000 euros (gairebé 13 milions de les antigues pessetes). Això sí, la casa reial ha recalcat que el seu cost l’assumirà íntegrament els reis amb la seva assignació anual. Apunt: una remuneració que paguem directa o indirectament els contribuents.

Vet aquí , doncs, com la lectura d’una notícia aparentment frívola m’ha servit per ampliar els meus coneixements didàctics sobre la vestimenta, geografia i economia. Ah! i també les nocions sobre títols nobiliaris, doncs la Leonor de Todos los Santos de Borbón y Ortiz, és Princesa d’Astúries, Princesa de Girona, Princesa de Viana, Duquesa de Montblanc, Comtessa de Cervera i Senyora de Balaguer. Tot això amb només 15 anys.

Ves per on, el que es pot arribar a aprendre llegint les notícies de la monarquia. Per cert, dels «presumptes» tripijocs de l’emèrit ni una línia.