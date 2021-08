El Barri Vell de Berga té problemes estructurals que són comuns a la majoria de sectors similars de ciutat similars. Envelliment dels edificis i de la població, substitució per residents de baix poder adquisitiu, declivi del comerç... En el cas de Berga s’hi afegeix una orografia difícil que encara ho complica més. Qualsevol intent de revitalitzar i renovar una trama urbana com el Barri Vell de Berga requereix molts recursos -que la ciutat no té- invertits de forma sistemàtica durant temps i després d’una planificació molt rigurosa i intel·ligent. L’Ajuntament de Berga no ha ni començat el camí. I ni tan sols no ha treballat bé el que no és enormement difícil. Hi ha coses que estan a l’abast del govern municipal i que a Berga fa molt temps que no s’estan fent. Tenir cura de la recollida d’escombraries, posar una cura especial en la neteja, estar a sobre dels problemes d’ordre públic, impedir que els conflictes veïnals s’esternitzin... res de tot això no s’ha fet a Berga en molt temps. El govern de la CUP ho ha descuidat completament, en part per pudor ideològic i en part per desídia. I ara, al sector del mercat municipal hi ha un problema gros. No era inevitable.