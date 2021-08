Manresa entra avui en el cap de setmana de festa major, amb un programa que, per segon any consecutiu, s’ha d’adaptar a les circumstàncies de la covid. L’any passat, mentre molts ajuntaments decidien suspendre la celebració, el de Manresa va apostar per mantenir-ne uns mínims fent servir la imaginació, cosa que també va fer la festa paral·lela de la ciutat, l’Alternativa. El resultat va ser molt positiu. Enguany es parteix de l’experiència del 2020 amb un programa una mica més generós i normalitzat, si bé encara amb fortes limitacions. Tot indica que tornarà a ser un èxit. La Festa Major de Manresa, que va arribar als anys vuitantes deslluïda per la rutina i vista amb una certa indiferència pels joves, ha reviscut des de mitjan norantes i avui és una cita obligada per a les noves generacions, aquestes que passen hores absorbides per les pantalles i, de cop, se senten màgicament atretes pel magnetisme d’uns carrers que molts ignoren durant la resta de l’any. Això fa ciutat i crea comunitat. Tanmateix, cal que la festa major no sigui una excusa per omplir les places i els carrers de botellots òptims per al contagi. Cal cridar al civisme, i dedicar mitjans a evitar-ho.