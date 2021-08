L’Ajuntament de Manresa ha comunicat que aquest cap de setmana, que concentra la major part dels actes de la festa major, reforçarà els equips disponibles de la Policia Local i posarà una atenció especial en el consum d’alcohol a la via pública. No s’especifica si el reforç és més important que el de qualsevol altra festa major, però tindria molt sentit que fos així, que hi hagués un desplegament més gran. Enguany hi haurà al carrer una munió de gent jove que haurà assistit a esdeveniments i que, a dos quarts d’una, es trobarà sense cap local on fer copes. En un món ideal, no hauria de ser imprescindible fer copes i no hi hauria una fal·lera per consumir alcohol peti qui peti. Però el món no és ideal, més aviat el contrari. Per tant, es donaran les condicions idònies per a la formació de botellots no ja al Congost, com la setmana passada n’hi va haver un de monumental, sinó a qualsevol plaça. Les reunions de més de deu persones estan prohibides per la normativa anticovid, i el consum d’alcohol al carrer n’està des de sempre. La policia disposa, doncs, d’eines legals per impedir que la festa major sigui un festival per al virus. Hauria de tenir recursos i capacitat d’anticipació per evitar-ho.