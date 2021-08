Malauradament, sembla innegable que l’ús social del català està reculant perillosament en aquests darrers anys i, de manera especialment greu i preocupant, entre els joves com així ho posa en evidència la darrera enquesta municipal de Barcelona en què es constata que l’ús del català entre els joves barcelonins ha patit un descens de 7 punts respecte el 2015 de tal manera que a l’actualitat només el 28% d’aquests joves parla el català de manera habitual. Un fet que permet parlar, ben bé, d’una situació d’«emergència lingüística». D’altra banda, en canvi, hi ha sectors on, sortosament, el català gaudeix d’una salut envejable com, per exemple, en el de la música en català, atesa la gran quantitat d’excel·lents grups i cantants que empren aquesta llengua en les seves composicions.

És per això que em pregunto per què caram no aprofitem l’enorme qualitat i varietat que tenen els autors de la música en català per intentar revertir aquesta greu situació i frenar així la reculada del seu ús social entre els joves.

A l’àmbit escolar, a dia d’avui, la immersió lingüística, ni tan sols fent totes les classes amb el català com a única llengua vehicular, no pot arribar a tot arreu i per això ens calen altres recursos educatius «externs» com, posem per cas, els esplais, el cinema, el teatre i, sobretot, la música.

Penso que la música, i concretament la música en català, pot arribar a adquirir una enorme i vital importància com a mitjà per contribuir a que els alumnes no només aprenguin aquesta llengua, sinó que, fins i tot, puguin arribar a fer-la seva i estimar-la, o, almenys, a no rebutjar-la i sentir-la com una cosa estranya, lligada únicament a l’oficialitat de l’escola i de les institucions com, desgraciadament, sol passar massa sovint.

I és que la música té un poder, al meu entendre, inimitable, terriblement irresistible i encisador, capaç de fer-nos emocionar, plorar o estimar. Siguem capaços, doncs, d’utilitzar-la com a mitjà educatiu per tal d’arribar als nostres joves, introduint-la dins dels plans i projectes educatius de manera transversal així com també dins de les activitats «extraescolars», organitzant, posem per cas, concerts de corals, de grups i bandes musicals, o bé concursos musicals en què hi participin els alumnes dels instituts a l’estil d’aquell programa de TV3, emès fa uns anys, anomenat «Casal Rock», on diversos grups de persones de la tercera edat, provinents de casals i de corals, participaven cantant cançons de música rock.

Tinc un record meravellós de quan fa uns anys vam assistir amb els alumnes de 3 d’ESO de la nostra escola a la representació de l’obra «La Plaça del Diamant» al Teatre Nacional de Catalunya, doncs, en acabar l’obra al darrere nostre teníem un grup de joves adolescents sud-americanes, algunes de les quals es van posar a plorar d’emoció en acabar l’obra. Aquesta imatge se m’ha quedat gravada per sempre en la memòria i m’ha fet pensar en l’enorme poder de seducció que té el teatre a l’hora d’assolir que a través seu els joves arribin a estimar la llengua.

Doncs, ni més ni menys, és el mateix que crec que es pot aconseguir amb la música. Aprofitem la immensa sort que tenim de disposar d’aquesta meravellosa munió de cantants en català per ajudar, amb la seva col·laboració, a salvar una mica més la nostra llengua!