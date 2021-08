Quan anem a la botiga i comprem carn estem pagant pel tros d’un animal. Però el preu que paguem no és el cost real d’allò que comprem. Posem per cas l’exemple de la carn de pollastre. Si comprem un pollastre sencer, podríem estar pagant per aquest pollastre uns 7 euros. Si aquest pollastre s’ha criat en la ramaderia intensiva (la gran majoria), estem comprant un individu que ha estat tancat uns 42 dies després de néixer en una gàbia poc més gran que un foli. Al patiment viscut aquests dies, se li suma el sofert a l’hora d’entrar a l’escorxador. Està més que sostingut per la ciència que la majoria d’animals són éssers sintents, i que, per tant, poden tenir experiències de plaer, alegria, dolor, por o estrès. Són més que mercaderies. D’aquestes experiències possibles, les d’aquest pollastre han estat de les menys agradables que es poden viure.

També cal tenir en compte que l’esperança de vida mitjana d’un pollastre és d’uns 10 anys, per tant ha perdut més de 9 anys i 10 mesos de vida. Si aquest pollastre el dividim en 4 racions, cada cop que mengem una part d’aquest pollastre som responsables de més de 10 dies de patiment de l’animal i que hagi deixat de viure 2,5 anys de vida. Podeu fer el càlcul vosaltres mateixes del cost per cada mossegada que fem de la ració. El cost per al pollastre és una vida curta i plena de patiment. Podríem fer càlculs similars amb qualsevol altre animal que s’exploti per la seva carn o els seus derivats.

Així doncs, l’explotació d’animals té un cost ocult. Els guanys del sector carni es basen en la mort i el patiment, però també es basen en un dany ambiental per exemple. Quan comprem aquests productes paguem 3 preus. El que paga la consumidora, per exemple els 7 euros per pollastre. També hi ha el preu que hem pagat les contribuents (totes nosaltres) a través dels subsidis que s’han concedit per a la producció del pollastre. I per últim, hi ha el preu que ha pagat l’animal (ha posat el seu cos i un gran patiment) i la natura (ja que ha rebut un impacte ambiental). No especularé sobre quin és el cost ambiental de la carn, però se’n parla molt actualment i és molt elevat. Sovint també caldria afegir el cost humà a causa de les condicions laborals en la producció.

Si fem el càlcul amb la producció ecològica, segurament haurem de considerar molt menys el patiment, però sempre pesarà el cost de la mort prematura de l’animal. Cal reflexionar sobre si estem disposades a assumir el preu que han de pagar els animals per a poder menjar carn, i que en pensaríem si fóssim nosaltres les que estiguéssim en el seu lloc.

Els càlculs evidentment poden variar molt, però es diu que amb una dieta vegana es salven de mitjana la vida d’uns 575 animals a l’any (25 de granja, i 550 del mar, pescats voluntària i involuntàriament).

Els hàbits de consum no són doncs una qüestió individual i privada, perquè hi ha conseqüències relacionades que van més enllà del que és personal. Per tant, la dieta és també un fet polític.