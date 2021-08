Avui finalitza el Festival EsDansa a Les Preses; enguany dedicat a en Manuel Cubeles, coincidint amb el centenari del seu naixement i dins l’any Cubeles promogut per la Generalitat de Catalunya.

El nom de Manuel Cubeles i Solé no és popularment conegut a Manresa, no li han dedicat cap carrer i l’efemèride natal no ha estat especialment celebrada a casa nostra; però aquest coreògraf i activista cultural, protagonista de les primeres emissions radiofòniques i televisives en català durant la dictadura, amic d’en Francesc Cambó i fundador dels Esbarts Verdaguer i Sarrià, peça clau en l’Obra del Ballet Popular, però sobretot promotor, agitador, pedagog i renovador de la nostra cultura, que va estimar Catalunya sense condicions; va mantenir una intensa i creativa vinculació amb la cultura manresana.

Un dels privilegis de formar part d’una entitat és el de conèixer a persones extraordinàries, si no hagués estat president de l’Agrupació Cultural del Bages, no hauria pogut admirar en primera persona, la humanitat i la vitalitat d’aquest mestre que als anys 50 ja va ajudar a marcar la línia de prestigi de l’Esbart Manresà col·laborant amb el qui aleshores era el seu director general, en Vicenç Orriols, que va dedicar tota una vida al foment de la cultura popular i tradicional. Als anys 80, un altre dels noms essencials per a la dansa catalana, també director general del Manresà, l’Antoni Navarro, el va dur a l’Agrupació on va passar una llarga temporada per reflexionar sobre el futur i innovar, consolidant l’autoritat i la reputació artística de la formació manresana; del treball entre Cubeles i Navarro no tan sols en va néixer una transformació del cos de dansa emblema de la ciutat, també en van quedar coreografies de referència com La Nit de Sant Joan

No només això; en aquesta segona temporada a Manresa, en Manuel Cubeles va venir acompanyat de la musicòloga i pedagoga Pilar López que va transformar els mètodes de treball de l’escola de dansa per assegurar el planter d’un Esbart, que dijous al Festival de Les Preses i divendres a la Festa major de Manresa, va estrenar «Vincles» en homenatge al mestre de la dansa tradicional, provocant l’admiració i el merescut aplaudiment al seu llegat.

Manuel Cubeles va ser l’home que va dir «La gent de la cultura popular som la terra on s’ha arrelat aquest país»; gràcies a persones com ell i altres més properes a nosaltres com en Vicenç Orriols, l’Antoni Navarro i més actualment en Joan Manel Miquel, Manresa disposa d’un patrimoni de cultura popular, la que és l’ànima dels pobles, que hauríem de preservar a més de mantenir i apreciar, si volem preservar el nostre propi futur com a nació. Però per això cal començar sent agraïts amb qui ha marcat els passos dels seus valors.