Queralt no té l’ascensor en servei, Queralt no té aigua, Queralt no té... Berga necessita fer un gir en la manera de mirar-se Queralt. Santuari, muntanya, espai de natura, lloc d’oci i totes les possibilitats que té la zona obren possibilitats per fer el gir. Es tracta de tenir-hi un projecte per dur-hi a terme i, si cal amb una feina de formigueta per la debilitat de la hisenda local, anar invertint per reconduir la deteriorada imatge que es té d’aquest punt emblemàtic de la ciutat i del Berguedà. És evident que en aquests moments del segle XXI una marededeu és un atractiu prou potent, però de la mateixa manera cal veure que un Queralt amb serveis tindria possibilitats de desenvolupament. De totes les possibilitats de desenvolupament de projectes per Queralt, cal triar i passar a l’acció, resoldre el conflicte entre l’Ajuntament i l’empresa concessionària, Inberga Tur, ara en fallida, i avançar amb pas ferm. Tornar a seure, tornar a parlar, amb els empresaris, amb la Generalitat, amb Diputació, amb qui calgui, posar oli a tot un tema que fa massa anys que viu rovellat. És Berga qui més necessita Queralt.