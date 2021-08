Una manera d’aconseguir el que demanes és demanar el que et volen donar. Llegeixo que la Generalitat desa al calaix la reivindicació de la vinyeta com a substituta dels peatges a les autopistes i reclama al ministeri un únic sistema de pagament aplicable a tot l’Estat. I el ministeri acceptarà content la petició, ja que poques coses agraden més al Govern central que sotmetre Catalunya als mateixos usos i lleis que la resta dels seus dominis. Amb els calaixos eixuts pel dèficit estructural de finançament i per la patacada de la covid, al conseller Puigernó li manca pressupost per fer grans obres, de manera que requereix a Madrid que faci allò que ja comptava fer. Quan mitja Catalunya deia pestes de l’ampliació del Prat, el conseller va anar a la capital per exigir-la, i li van dir que sí. «Però ben feta!», va afegir. «Home, no li prometrem pas el contrari», li van respondre. I així va tornar a Barcelona amb un llobarro de piscifactoria al cove. Durant anys el missatge del Govern amb les autopistes ha estat «volem implantar la vinyeta i que Espanya faci el mateix». Ara el discurs és un altre: «que l’Estat digui d’una vegada que vol fer i nosaltres farem el mateix». El problema és que el Govern central no para ni dispara. De les tres alternatives possibles –que el cost de mantenir autopistes i autovies surti dels pressupostos, que el paguin els usuaris amb una tarifa anual (vinyeta), o que sigui per quilòmetres recorreguts (peatge)– la primera, la dels pressupostos, estarà prohibida per la Unió Europea a partir del 2024. Per tant, vinyeta o peatge. De la vinyeta hi estaran a favor els transportistes professionals, els que cada dia fan cent quilòmetres per anar a la feina i, en general, els qui cremen molta benzina, però hi estaran en contra els qui només circulen de tant en tant i la broma els costarà el mateix que als altres. Naturalment, les preferències sobre el peatge seran les inverses. Madrid ha de decidir (com sempre), i és la Generalitat qui ho reclama.