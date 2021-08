Estem acostumats a veure astres del futbol que quan viatgen a un altre país fan comentaris descarnats que callen quan son aquí. Com que el món és pla, les declaracions ens arriben de seguida i es munta el corresponent escàndol. A Salvador Illa se li ha escalfat la boca en una visita a les Illes, i les ha deixat anar pel broc gros en una entrevista amb el Diario de Mallorca, publicada també pel Diari de Girona. La frase més criticada és la següent: «És molt important que passem pàgina a deu anys que, no exagero, han estat els pitjors dels últims tres-cents de la història de Catalunya». Bum. No sé si la xifra dels tres-cents anys l’ha triada per arrodonir o per deixar fora la signatura del decret de Nova Planta, que data de fa tres-cents cinc (es va publicar el 1716), però el període acotat inclou tot l’absolutisme borbònic, la guerra del Francès, les carlines, la de Cuba, la Setmana Tràgica, el pistolerisme, la dictadura de Primo, la Guerra Civil i el franquisme. Presenta com a argument que els últims deu anys «ens han portat a un empobriment econòmic, a una pèrdua de prestigi institucional, tant a Espanya com a Europa, i han deteriorat molt la convivència». Més empobriment que qualsevol guerra? Més deteriorament que la repressió de la postguerra? No fotem. Les reaccions no s’han fet esperar i les més amables l’han acusat de banalitzar el franquisme, que és el que fa l’extrema dreta espanyola. Considero el líder socialista massa intel·ligent per no adonar-se de la magnitud de l’exageració, i interpreto que s’ha deixat endur per la seva gran animadversió a l’independentisme, una fòbia que li ha curtcircuitat els mecanismes de retenció que frenen els impulsos del cervell emocional en benefici del racional. Des de les fòbies no es fa una política constructiva com la que ell mateix reclama i proposa per a Catalunya. De totes maneres, si ho té tant clar, que ho defensi al Parlament, a veure qui li fa costat i qui se n’allunya com de la pesta.