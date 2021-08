La Festa Major de Manresa es va cloure ahir amb un resultat positiu en gairebé tots els aspectes, però amb la taca dels botellots, que s’han convertit en el fet més cridaner del cap de setmana. L’Ajuntament havia anunciat que dedicaria un reforç especial d’agents a prevenir el consum d’alcohol al carrer, però això no va impedir que el botellot més urbà de tots els produís dos dies seguits a la plaça Major, just al davant d’un punt fix de presència policial. Divendres, amb la plaça plena i música a tota pastilla, la Policia Local va decidir, a quarts de dues, desallotjar sense força el personal acumulat. Dissabte, amb la plaça també plena però sense música, la política va ser deixar fer. A la torre Santa Caterina, on es va produir el botellot més gran de tots, els agents van decidir que no tenien prou efectius i també van deixar fer. En un entorn de sòl irregular, amb pendents perillosos i a les fosques, era la decisió més prudent. Al capdavall, la sang no ha arribat al riu. Tanmateix, queda clar que el fenomen del botellot multitudinari és general i Manresa no se n’escapa. Potser seria l’hora d’oferir alguna alternativa a l’aire lliure i informal, però controlada.