On sempre teníem gel i neu a l’Aneto, ja no n’hi ha és un dels últims exemples d’on ens està portant el canvi climàtic. Però tenim governs com l’Aragonès que està gastant els diners públics en ampliar estacions d’esquí a Castanesa i la Generalitat a Catalunya pensant en olimpíades de hivern. Són uns visionaris uns especuladors o uns egoistes? No es volen adonar igual que la majoria dels governs occidentals dels avisos i de la gravetat dels esdeveniments?. Una bona part de la població t’angoixa i sembla que als diferents governs tan Europeus com als del regne espanyol les dona igual «qual Bolsonaros occidentals» quan son els principals culpables d’aquesta situació. L’angoixa prové, en primer lloc, del context: Aquest desglaç de les glaceres en teoria eternes com ho va ser les de l’Aneto i les terribles inundacions, incendis que estan sembrant la desolació, la mort i la por en els quatre racons del planeta són precisament el que l’IPCC porta advertint des de fa més de trenta anys, i davant el que els diferents governs han fet poc o res. També es deu al fet enorme que, encara que la COP26 (que tindrà lloc a Glasgow al novembre) decidís posar en pràctica el més radical dels escenaris d’estabilització estudiats pels científics del clima, és a dir, el que garanteix la reducció més ràpida de les emissions de CO2 i anul·la les emissions globals netes a molt tard el 2060, reduint també les emissions d’altres gasos d’efecte hivernacle, la humanitat seguiria enfrontant-se a unes perspectives terribles. El Grup de Treball de l’IPCC (Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi climàtic en anglès) ha presentat el seu informe sobre la base física, una contribució a l’Informe d’Avaluació de Clima, previst per a principis de 2022. L’informe i el seu resum estan redactats amb l’estil i el vocabulari precisos de les publicacions científiques que realitzen afirmacions objectives. No obstant això, mai abans un informe d’experts en escalfament global havia provocat tal angoixa a partir de l’anàlisi dels fets a la llum de les ineludibles lleis de la física. Científics que estudien el clima han detectat senyals d’advertència que apunten a un possible col·lapse del corrent del Golf, un dels potencials punts de no retorn del planeta. La investigació ha revelat «una pèrdua gairebé completa d’estabilitat al llarg de segle passat» dels corrents que la ciència anomena Circulació de Retorn de l’Atlàntic Meridional (AMOC en anglès). Aquests corrents ja es troben en el punt més lent des de fa almenys 1.600 anys, però la nova anàlisi mostra que poden acostar-se al col·lapse. En cas de produir, aquest succés tindria conseqüències catastròfiques a tot el món, alterant greument el règim de pluges de què depenen milers de milions de persones per a la seva alimentació a l’Índia, Sud-amèrica i Àfrica Occidental; augment de les tempestes i descens de les temperatures a Europa; i pujada del nivell de la mar a l’est d’Amèrica del Nord. També reforçaria les amenaces que pesen sobre la selva tropical amazònica i el casquet de gel de l’Antàrtida. La catàstrofe només es pot aturar de manera digna per a la humanitat mitjançant un doble moviment consistent a reduir la producció mundial i reorientar radicalment perquè serveixi a les veritables necessitats humanes, les de la majoria, determinades democràticament. Aquest doble moviment passa necessàriament per la supressió de la producció inútil o nociva i per l’expropiació dels monopolis capitalistes, en primer lloc de l’energia, les finances i l’agroindústria. També requereix una reducció dràstica de les extravagàncies de consum dels rics. En altres paraules, l’alternativa és dramàticament simple: o la humanitat liquida el capitalisme, o el capitalisme liquida milions de persones innocents per continuar el seu curs bàrbar en un planeta mutilat i segurament invivible. S’hi atreviran?