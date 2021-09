El servei de neteja de Manresa ha actuat com a mínim dues vegades als plans de Santa Caterina de Manresa per retirar l’arsenal de vasos, ampolles i deixalles diverses que hi van abandonar els participants als botellots nocturns del cap de setmana. Però no n’hi va haver prou, com va mostrar aquest diari. Una lloabilíssima iniciativa d’una noia, que va aplegar una trentena de persones convocades per les xarxes socials, va completar la feina en bona mesura, una acció que mereix un gran aplaudiment. Però convé no perdre de vista l’essencial. Els botellots embruten. Al jovent reunit a Santa Caterina se li ha de recordar que, deixant a banda les implicacions sanitàries, si aquestes reunions generen brossa es converteixen en esdeveniments greument contaminants. El vent i la pluja porten tota la ronya al riu, i del riu, va al mar. Alguns confonen l’ecologisme i la lluita contra el canvi climàtic amb beure cerveses mediterràniament. Ni un plàstic abandonat no ha d’anar a parar al mar, i cap vidre no ha de generar risc d’incendi. Embrutar és humanament porc i, a més, és ecològicament intolerable. Sumat al risc sanitari, és doblement irresponsable.