El govern de l’Ajuntament de Manresa es proposa iniciar l’any que ve les obres de l’esperadíssima ampliació del Polígon del Pont Nou, que ha de convertir en espai industrial tot el terreny que hi ha entre l’antiga Lemmerz i el pavelló del Nou Congost. La conversió d’aquest erm en polígon és un dels exemples de com pot arribar a ser de difícil tirar endavant projectes públics. De fet, les primeres aproximacions es remunten com a mínim a la primeria dels noranta, quan la voluntat del govern llavors presidit per Juli Sanclimens de promoure un polígon a la zona va despertar una operació especulativa. Després va venir la lentitud burocràtica, una crisi, una altra crisi, un conflicte amb els propietaris, i el resultat és que Manresa ha arribat al 2021 sense sòl industrial i amb el Pont Nou consolidat com un rostoll. Ara, l’ajuntament emprèn un altre intent que hauria de ser el bo. Realment, cal que ho sigui. No ja només perquè Manresa no pot ser una ciutat industrial sense enlloc on col·locar indústria, sinó també per acabar amb tanta impotència i per desactivar la trista ironia de que l’únic que s’hi ha pogut instal·lar fins ara és una funerària.