Manresa és la capital, enguany, del bàsquet femení, una celebració que hauria de tenir com a principalíssim objectiu fer que el nombre de fitxes de nenes i noies que es volen dedicar a l’esport de la cistella s’incrementi. En el món de l’esport hi ha dos èxits que sempre sumen, guanyar els partits, i tenir una gran participació. A la Catalunya central, l’esport femení encara té molt camí per córrer. Cada dia més normalitzat en les disciplines més populars i conegudes, però encara lluny d’unes xifres que el vagin anivellant amb el número de practicants masculins. Li cal més promoció per trobar més practicants, una aposta més decidida de clubs per tenir millors projectes per engrescar les joves en la pràctica de l’esport, perquè amb més base, amb més jugadores, s’assoliran nous objectius. Manresa capital del bàsquet femení és una oportunitat d’or per intentar aixecar el vol en aquest terreny concret. Reviure els èxits d’una fornada històrica de jugadores i tècnics que van lluitar a primer nivell és una necessitat, però alhora hauria de ser un nou punt de rellançament.