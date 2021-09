El principal equip d’elit de la Catalunya Central, el Baxi Manresa, i un dels pocs equipaments de partits de primer nivell, el Nou Congost, tornaran a tenir contacte amb el públic després d’una temporada i mitja de restriccions per la pandèmia covid. Com s’explica avui en el reportatge que obre el diari, de fet s’hi han fet algunes activitats esportives amb públic, però cap de màxim nivell. La lliga catalana de bàsquet, amb els principals equips del país, retorna l’ambient a la graderia i l’activitat a les taquilles, que tan important és l’una com l’altra. Els partits amb els pavellons buits són freds. Els jugadors no senten l’escalf o la pressió per fer una cistella, ni s’aplaudeix ni es xiula, i així el joc es desvirtua per professionals que siguin els deu que busquen la victòria a la pista. Però per als clubs, que han quedat molt tocats amb la crisi, és tan o més important mirar de fer caixa i, drets televisius i espònsors a banda, les entrades i els abonaments dels socis són un suport indispensable per tenir un equip de primer nivell. Amb públic, i si pot ser amb estadis plens, tot serà millor.