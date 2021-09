Vull fer una crida per posar en valor la tasca que fan els Serveis Socials de Manresa i molt especialment la Unitat d’ Acollida del C/ Sant Francesc, 4 de la nostra ciutat.

Voldria destacar la professionalitat, la diligència i l’amabilitat de totes les persones que hi treballen: agents de seguretat, personal de neteja, técnics i molt especialment les treballadores socials.

Sabeu una cosa? No tenen una vareta màgica per poder satisfer totes les nostres demandes.

El mínim que es mereixen és que ens dirigim a elles amb educació i respecte, i no que hagin de suportar tota mena d’exabruptes, sortides de to, crits i fins i tot agressions fruit de la nostra impotència, ràbia i frustració amb l’Administració de torn.

Que no se’ns oblidi que aquests professionals són persones com nosaltres, no ninots que podem tractar de qualsevol manera. Perquè sabeu una cosa? Qualsevol de nosaltres pot estar un dia a l’altre costat i necessitar de la seva ajuda.

I ja que hi som, permeteu-me fer esment de la ingent tasca que fa Creu Roja Manresa en la nostra Ciutat amb els diferents projectes i programes que duu a terme amb no pocs voluntaris i, molt especialment l’Equip de l’Àrea Social liderat per la seva Responsable l’Anna Franch.