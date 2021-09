Fa anys vaig visitar aquesta mil·lenària joia de torre, tan bonica, tan esvelta i atractiva. Fa tant de goig com tota núvia vestida de llarg, com si s’acabés de casar i que, al llarg dels segles, s’ha mantingut tan elegant que sembla com si el seu cos estigués arrelat a terra per alimentar-se dia a dia dels seus nutrients naturals.

De veritat que vaig quedar tan enamorat que durant força estona em vaig asseure al seu costat, al peu de les seves faldilles, tot solet, i de tant en tant aprofitant el sord silenci i la solitud, li llançava petonets. Em vaig quedar amb ganes d’agafar-la del bracet.

Els que van procrear aquesta bella criatura sens dubte que devia ser el fruit de la unió d’algun elegant príncep espermatozoide vestit de frac amb alguna angelical princesa òvul, en la que no devia faltar la tendresa, l’amor i l’atenció que tant afecte fa al normal desenvolupament de l’embaràs.

Portar al mon aquesta criatura en un llogaret tan solitari i amb uns mitjans tan limitats són dignes d’admirar. La seva presència amb la seva personalitat impregnada de castedat i el seu aspecte desafiant fa molt de respectar.

Testimoni mut i escut protector dels seus defensors de tantes i tantes vicissituds. Esperem que continuï exhibint per molts segles la seva estructura tan eixerida, tan ben proporcionada i tan ben conservada que crida l’atenció amb el seu poder d’atracció. Digne de ser visitat per la seva singularitat.