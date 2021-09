La pujada de la llum, que ha batut rècords històrics més d’un dia, és un dels molts casos que podríem exposar dins d’una sala amb un cartell a l’entrada que digués: «Exemples de com ens arriben a prendre el pèl». Si fos una exposició d’aquelles on la gent va passant per davant del que s’hi mostra, a mig recorregut caldria deixar-hi algun paquet de Kleenex perquè de ben segur que més d’un visitant es posaria a plorar. Fa anys que sentim la cançoneta que els cotxes elèctrics han de ser el futur per a un món més sostenible i bla, bla, bla i, paral·lelament, ens buiden més que mai les butxaques -que en molts casos encara no s’han recuperat de la crisi del 2008- amb uns augments de la factura de l’electricitat que per a més d’una família pot representar haver de renunciar encara més, empobrir-se encara més. Basant-nos en la perversa llei de l’oferta i la demanda, quan la majoria de vehicles depenguin de l’electricitat, com serà la factura si, a hores d’ara, amb un percentatge molt baix d’aquests vehicles ecològics (?) circulant per les nostres ciutats, ja és de rècord? Segons una anàlisi de l’organització Facua de defensa dels drets dels consumidors, el rebut de la llum d’agost s’ha situat, pel que fa a l’evolució de la tarifa elèctrica semiregulada, el 46% per sobre del de l’agost de l’any passat.

I, ja posats, com s’entén que la majoria dels electrodomèstics i dels aparells electrònics compleixin fidelment l’anomenada obsolescència programada i ens quedem tan amples? Aquesta regla no escrita vol dir que, quan compres un televisor o un ordinador, el seu fabricant s’ha preocupat d’introduir-li una ordre segons la qual al cap de cinc anys, més o menys, començarà a fallar i, o bé t’hi hauràs de deixar la setmanada per reparar-lo o hauràs de comprar-ne un de nou. No és cap teoria de la conspiració. Que ho demanin, si no, als que s’hi dediquen. On va tot el munt de deixalla que genera aquest costum? Val la pena que els ciutadans s’escarrassin a separar les deixalles mentre es permet que cada cinc-sis anys haguem de renovar l’aspiradora o el mòbil?

Per acabar, hi ha una cadena d’establiments d’alimentació molt coneguda que ven alguns productes amb una faixa de cartró compostable fet amb residu de canya de sucre. Una iniciativa lloable, si no fos perquè, sovint, el que envolta aquest cartró tan ecològic és un envàs de plàstic pur i dur, de manera que l’únic que fa és disfressar-lo.

Algun altre exemple per omplir l’exposició dedicada a les preses de pèl? Segur que seria una dels més grans del planeta Terra.