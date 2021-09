A l’inici del segle XIX el torrent del Mirable o de Sant Ignasi està ocupat per molins fariners i fabriquetes que utilitzen els salts d’aigua com a font d’energia, amb rodes hidràuliques que feien anar la maquinària. Amb la construcció de fàbriques de pisos, molta gent deixarà de treballar a l’interior de les cases, llevat dels vetaires –el 15% dels treballadors de la ciutat–, on feien una producció artesanal per incorporar-se a les indústries. En el tram final del torrent, abans de l’aiguabarreig amb el Cardener, el fabricant Josep Pons Enrich hi va construir el 1862 la fàbrica del Salt, que els ciutadans van poder veure en les visites a la Manresa desconeguda. També feia funcionar la del Salt dels Gossos i la fàbrica Vermella de Sant Pau. La fàbrica és l’última que es va construir al torrent, funcionava amb turbina hidràulica i, ben aviat, amb un generador d’electricitat. Fundador de la Colònia Pons a Puigreig, la seva família va contribuir al desenvolupament social i econòmic de Manresa. Els Pons van ser dels fundadors de la Caixa d’Estalvis de Manresa i promotors de la construcció del ferrocarril fins a Fígols, ja que els atreien les mines de carbó. Al torrent del Mirable sovint hi baixava poca aigua: era conegut popularment com la pixarada. Així, es construïren màquines de vapor i xemeneies com la que hi ha fora el recinte, –restaurada el 2007–, que serveix com a sortida de renovació de l’aire del pàrquing de sota. El torrent portava poca aigua, i quan s’utilitzen les potents turbines hidroelèctriques dels rius, aquestes fàbriques perden competitivitat, i tanquen amb la crisi tèxtil dels anys seixanta. Al segle XX, la fàbrica del Salt va ser arrendada a diversos industrials: Abadal, Vives i Casaus, fins al tancament del 4 d’octubre del 1963. Als 70 es lloguen naus per separat i s’hi instal·la la fàbrica de cintes elàstiques de L’Aranya, motiu pel qual alguns manresans anomenen així l’edifici d’origen fabril, que va tancar el 1988.

Els murs de la fàbrica es van construir amb pedra del costat, amb una estructura horitzontal de jàsseres metàl·liques d’acer, i els forjats amb la tècnica de volta catalana de maó; originàriament els embigats eren de fusta. Verticalment, les columnes són de ferro colat revestides de formigó. Amb la reforma modernista dels anys 20, es fan obres d’ampliació i reforç de les estructures amb la col·locació de noves columnes de formigó. Tenia una superfície de 765 m2. A sota teulada, s’observa l’estructura de l’edifici original, amb encavallades de fusta fetes amb troncs transportats des de Pinós que baixaven riu avall pel Cardener, lligats amb animals de càrrega, com mules, fins a la zona del Pont Nou. La teula és de ceràmica. Més endavant, hi observem estructures més modernes –parets– per aprofitar-ne els espais. Tant la sotacoberta com la segona planta són propietat de l’Ajuntament. Escala i ascensor –obligatoris per motius de seguretat– es van construir a partir del 2018 per poder comunicar els pisos, any en què la Comunitat Islàmica del Bages va comprar la primera planta per constituir-hi la mesquita La clau, on, segons el manresà Amín, estudiant de Medicina a la Vall d’Hebron, els musulmans practiquen l’oració cinc vegades al dia, sense imatges, amb la idea que volen adorar el veritable Déu. Considera que l’Islam és la primera religió que denuncia el racisme.