La Catalunya central va tancar el mes d’agost amb un total de 27.265 persones registrades a les llistes de l’atur. Això suposa 372 persones menys que un mes enrere i una caiguda percentual de l’1,35%. Tot i que es manté la llarga davallada de l’atur provocat per la pandèmia (una onada que arribava quan el mercat laboral encara no s’havia recuperat del tot de la sotragada sísmica del 2008), la xifra està molt per sota de la recuperació que ha registrat en el mateix mes el conjunt català (-4,21%). Els serveis, que aglutinen més del 70% del total d’aturats a Catalunya, va ser el sector que més va eixugar els números negatius de l’atur a l’agost. L’impuls del turisme (tot i els enormes condicionants que encara marquen l’evolució del sector al país) ha estat un factor determinant en la caiguda general a Catalunya, un factor del qual el territori central no pot fer-ne una especial exhibició. Caldrà esperar la represa econòmica de la indústria a partir d’aquest setembre per valorar si el territori manté aquesta tendència o recupera el ritme de desescalada del conjunt català.