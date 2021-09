PEATGES A L’OMBRA O MILIONÀRIES BONIFICACIONS A LA C-16?

Que es paga en els peatges a l’ombra? (és a l’ombra perquè el paga la Generalitat a l’empresa concessionària, és a dir, que el paguem tots els catalans amb els nostres impostos i en proporció al nombre de vehicles que hi circulen, però els conductors no se n’adonen, ja que no han de pagar res més).

A Catalunya hi ha 345 quilòmetres amb aquesta modalitat de peatge i tots són de titularitat de la Generalitat.

Es calcula que el cost dels peatges a l’ombra per part de la Generalitat puja a uns 180 milions d’euros anuals. Són C-17 Centelles-Ripoll; C-31 / C-35 / C-65 Maçanet-Platja d’Aro; C-16 Sant Fruitós Bages-Berga; C-25 Eix Transversal, C-14 Reus-Alcover i C-15 / C-37 Vilanova i la Geltrú-Manresa.

Però, els peatges a l’ombra tan criticats són molt més econòmics que les bonificacions que la Generalitat paga per la C-16 (el que paga la Generalitat a l’empresa concessionària Autema/Ferrovial/Abertis, és a dir, que el paguem tots els catalans amb els nostres impostos, i en proporció al nombre de vehicles que hi circulen). L’any 2019, per 32 quilòmetres van pagar 32 milions (un milió per quilòmetre!), a més hem d’afegir els diners que paguen en peatge els vehicles de la part no bonificada, també els camions de gran tonatge que tampoc tenen bonificacions i tot el trànsit que passa per la C-16 els dissabtes, diumenges i festius que no tenen cap bonificació.

Quin gran negoci per aquestes concessionàries de l’autopista C-16, així encara 15 anys més (01/01/2037), en què s’acabaran els 50 anys de concessió.

La concessió d’aquesta autopista l’any 1986 es va donar a Ferrovial, per davant d’altres ofertes, perquè malgrat presentar una proposta de peatge més elevat que les altres societats que es van presentar a la licitació, els anys de concessió eren menors. La concessió es va concedir per 35 anys, però l’any 1999 amb l’excusa del poc benefici que obtenia l’empresa, van ampliar la concessió 15 anys més, per fer un total de 50 anys, quin gran negoci per les empreses Ferrovial/Abertis titulars de la concessió, amb el vistiplau de la Generalitat de Catalunya. Però, aquí no s’acaba el benefici obtingut per aquestes empreses, ja que fins l’any 2016, si per aquesta autopista C-16 no circulaven un nombre de vehicles determinat, la diferencia també la pagava la Generalitat (tots i totes nosaltres) també per mitjà dels impostos.

Per acabar, podríem dir que la quantitat de milions que la Generalitat ha pagat per aquesta concessió de la C-16 no són peatges a l’ombra, sinó directament robatori amb nocturnitat i traïdoria. Uns milions regalats a aquestes empreses en detriment d’invertir-los a la carretera C-55, que fa 25 anys que clama pel seu desdoblament, després de tantes víctimes mortals, ferits de major o menor gravetat, sinistralitat sense víctimes, retencions de moltes hores i la quantitat de diners invertits en serveis sanitaris, bombers i policia per totes les incidències quasi diàries d’aquesta via.