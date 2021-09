El Baxi ha sumat un títol aquesta temporada, quan els aficionats encara s’estaven preparant per veure un altre cop el seu equip des de la graderia del Nou Congost. És de molt mèrit guanyar un equip com el Barça, encara que ara es dirà que el blaugrana estava en rodatge, que no hi va plantar prou el coll. El Baxi, com havia fet històricament el Manresa en l’etapa de patrocini de la marca TDK, ha tornat al camí de l’èxit de la mà d’una fórmula que sempre li dona bons resultats: mirar bé el mercat i fitxar les oportunitats que es presentin per encaixar un projecte sòlid. El Baxi, amb un dels pressupostos més baixos de la lliga ACB, no pot acudir al mercat de fitxatges a buscar el millor; ha de trobar el millor a partir d’un rastreig molt ampli i un gran coneixement del mercat i de les necessitats pròpies. Aquest darrer cap de setmana, amb dues victòries a rivals de pes, demostren que l’equip s’està bastint bé per fer un joc valent, amb bondat, però voluntat agressiva, amb talent i agilitat de peus i de cap. Els primers passos estan fets.