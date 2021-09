Veus aquest desnivell? És on estava la llera del riu Llobregat», m’explicava el director d’Estratègia del Port de Barcelona, amb vincles amb Solsona, en una entrevista que li vaig fer per a Regió7 fa mig any. «Desviar un riu. Quina barbaritat», vaig pensar mentre contemplava una inclinació de sorra d’uns metres al costat de la carretera que porta a la terminal ubicada més al sud, amb tot de grues grans i modernes que traslladaven els contenidors de mercaderies dels vaixells a terra ferma. Una infraestructura de la qual depèn, en part, l’economia de la Catalunya Central, ja que és el destí de molts dels béns de consum que s’hi fabriquen per a l’exportació. Per tant, és una peça clau que genera llocs de treball. Efectivament, el 2004 el riu Llobregat va estrenar una nova desembocadura al desviar-ne els darrers tres quilòmetres i mig del tram final, unes obres que en el seu moment es van vendre com una opció ecològica, malgrat ser poc respectuoses amb el medi, perquè la llacuna de Cal Tet, de 75 hectàrees, va servir per compensar la desaparició d'espais naturals. El projecte obria perspectives d’ampliar més el port i l’aeroport del Prat. Actualment es podria dur a terme una iniciativa similar? Ho dubto molt. L’aeroport es va crear fa uns cent anys, i l’ampliació de mitjan del segle passat i la posterior modernització pels Jocs Olímpics van ser decisives. Malgrat el cost mediambiental, la Catalunya d’avui dia seria impensable sense el port i l’aeroport. Són infraestructures de grans dimensions ubicades en aquest terreny des de fa moltes dècades i durant aquest temps l’entorn natural en pateix les conseqüències. És impossible que la fauna hi visqui en la seva plenitud amb l’aeroport i el port a tocar, i les espècies simplement s’adapten a les condicions del medi, tot i que cal tenir present que està prohibit el pas a tot l’espai del voltant del Llobregat, àrea que no es veuria afectada per l’ampliació, tot i que tindria la pista molt més a prop. Aena sap que necessita l’aprovació de la Comissió Europea i per això ha estudiat la creació de nous entorns naturals protegits. A vegades em deixo caure a la platja del Prat i als circuits naturals del parc, i personalment em sabria greu perdre un tram important de l’entorn, però com a català que vol que el seu país no quedi enrere és difícil negar-se al salt endavant que significaria l’ampliació de l’aeroport. El paper dels partits polítics dels governs català i espanyol és més que lamentable i el projecte és una oportunitat de gran calat per al país que estem perdent. És això el que volem?