Fa una pila d’anys que participo assíduament a l’activitat Gimnàstica de Manteniment programada per l’Ajuntament, primer a l’escola Francesc Barjau, després a l’escola La Font i el curs passat 2020-21 a la Piscina Municipal.

No puc entendre com s’han organitzat les inscripcions aquest any.

Gent que fa anys que es va donar de baixa ha rebut informació i d’altres que estaven donades d’alta els cursos 2019-20 i 2020-21 no n’han rebut.

Tothom s’ha hagut d’inscriure com si fos la primera vegada que hi participa dient que seríem inscrits per rigorós ordre d’inscripció (?). Almenys hagueren deixat els dos primers dies pels participants antics.

Han facilitat uns números de telèfon que a les 9 del matí del dia 6 ja estaven col·lapsats.

El curs passat vam signar cada dia la nostra assistència, per tant saben perfectament qui fa bon ús d’aquest servei i qui no. Penso que això s’hauria d’haver tingut en compte.

Quan interessa bé que es comuniquen via SMS.

Tinc la sort d’haver estat admesa, gràcies a la persistència d’una companya, però no per això m’eximeix de deixar constància d’aquest desgavell.