Manresa ha decidit afrontar una de les decisions urbanístiques més importants de les darreres dècades: convertir en zona de vianants el comercial carrer Guimerà. Diferents governs de la ciutat, de diferents colors, han tingut sobre la taula de debat la discussió sobre quin era el futur urbanístic d’aquesta via, però el canvi, que no serà menor, ha necessitat anys de maduració. Ara es veu clar que els vianants han de guanyar el Guimerà i que el comerç ha de tenir encara més protagonisme. Explicàvem en l’edició d’ahir que ara s’obre el període per a un segon debat: un carrer comercial i 100% de vianants o amb la circulació oberta al bus urbà. No és una qüestió menor, perquè la segona opció va de la mà d’un significatiu canvi en l’ordenació del trànsit a la zona. Les propostes estan fetes i el Govern diu que té la ferma voluntat de fer un debat sobre les propostes amb la ciutadania. La decisió és prou transcendent com per tenir aquest intercanvi d’opinions entre ciutadans i polítics, i requereix que hi hagi una atenció màxima perquè les opinions se sentin escoltades.