M’he decidit a escriure aquestes línies davant la indignació que he sentit en poder comprovar la falta de sensibilitat de l’Administració, i així donar a conèixer aquest fet.

Antecedents: Ens situem al mes de març 2020 i l’aparició la covid-19, en el nostre país. La Residencia l’Onada de Sant Fruitós de Bages, s’anticipa a moltes d’altres prenent les mesures adients, per evitar els contagis o la propagació d’aquesta. Cal tenir en compte que no hi havia mitjans o aquests eren mínims, i el coneixement de la propagació i de la malaltia eren també mínims.

El personal de la Residència pateix de ben segur els pitjors moments del que serà la seva vida laboral. En les seves mirades es desprenia el patiment i desesperació dels infernals dies. Impossibilitat o molta dificultat de derivar als residents als Hospitals, pèrdues de vida, manca de mitjans mèdics, manca de material, etc. Totes aquestes dificultats s’han alleugerat amb el temps, però encara aquests professionals segueixen treballant amb molta pressió, per evitar qualsevol nou contagi.

Un cop centrats els antecedents, detallar que la Generalitat obliga a incrementar les tarifes als Residents amb l’objectiu de poder incrementar els sous de tots els treballadors de Residències de Catalunya. A partir d’aquest moment, i segons la meva impressió és quan es genera la falta de sensibilitat o sentit comú per part de l’administració, en aquest cas de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.

La Residència ha incrementat les quotes als residents i ha de comunicar aquest fet a l’Ajuntament, perquè aquest doni la seva aprovació. Sembla que la comunicació que va fer la Residència no es va ajustar als models oficials establerts o presentava alguna mancança. La resposta de l’Ajuntament ha estat denegar la petició, sense donar opció a rectificació i obligar a la Residència a retornar la totalitat dels increments de les tarifes als residents, les quals han estat retornades a tots els usuaris a finals juliol 2021. Aquest extrem ha comportat que els únics treballadors de les Residències L’Onada de tot Catalunya que no percebran l’increment dels seus salaris, que val afegir que són estrictament necessari, són els treballadors de la Residència de Sant Fruitós de Bages. Cal detallar que des de la direcció dels Centres L’Onada s’ha gestionat la mateixa petició/formulari als respectius Ajuntaments de les localitats on estan ubicades les Residències i que en són un total de 26, i l’únic Ajuntament que no ha acceptat la petició i en conseqüència ha comportat que els treballadors no puguin veure incrementats els seus sous, ha estat l’Ajuntament de Sant Fruitós...

Tan sols indicar, com bé detallo, que la burocràcia ha passat per sobre del sentit comú. Ens hauríem de preguntar com és possible que els 25 ajuntaments d’altres poblacions d’arreu de Catalunya, hagin autoritzat l’increment de tarifes, i el de Sant Fruitós no? Tan sols per un error en un formulari/instància? Això no seria susceptible de rectificació? No és més cert que la Llei de Procediment Administratiu dóna opció als Administrats a la seva rectificació en cas d’haver comès algun error? Tots aquests interrogants haurien de tenir resposta...

En resum, cal plantejar-nos el model de societat que volem, però el que està clar, és que si per presentar una petició a un ens públic, no se’ns dona opció a rectificar si s’ha comès un error, quina protecció té el ciutadà i en aquest cas els treballadors de la Residència de Sant Fruitós i el seu merescut increment de sou?