En el pregó de la Festa Major de Manresa a càrrec d’Itziar González Virós, arquitecta i exregidora de Ciutat Vella de Barcelona, del qual sembla que en faci un segle i que va tenir un to més animat que no pas la festa major que, malgrat la bona voluntat de l’Ajuntament i de la ciutadania, va resultar un any més massa encotillada i mancada d’emoció per culpa de la maleïda pandèmia, la pregonera va posar en relleu que «l’abandó i la buidor dels llocs fa que les nostres ciutats siguin més insegures i menys acollidores» i va fer una crida a «rescatar habitatge en els nuclis antics». A Manresa, segons la darrera informació aportada pel consistori, hi ha 7.352 habitatges on no hi ha ningú empadronat. Hi ha veïns que fa anys que conviuen amb un bloc davant de casa que, en lloc de finestres amb cortines, té finestres tapiades. Edificis abandonats que, en alguns casos, no tenen cap altra funció que anar-se deteriorant amb el pas del temps i que, en altres, han estat ocupats. En una balança amb un bloc buit des de fa anys en una banda i amb un bloc ocupat per famílies que realment (!) ho necessitin per l’altra, no em costa gens triar. I, no només és el tema dels pisos buits. Manresa és plena de baixos buits. El costum de comprar per Internet i la proliferació d’hipermercats ha fet que molts negocis hagin hagut d’abaixar la persiana. Amb tot, també n’hi ha que l’han apujat i de ben segur que hi ha emprenedors que amb una mica d’ajuda per posar en marxa el motor dels seus somnis empresarials donarien vida a locals que fa mesos i anys que es moren de fàstic i enlletgeixen els nostres carrers.

Aquesta setmana, l’Ajuntament ha presentat dues opcions per, finalment, convertir el carrer d’Àngel Guimerà en un espai on prevalguin els vianants i els cotxes en quedin fora. El dilema de si hi ha de passar o no el bus és el que ha dilatat un projecte que fa anys que s’arrossega. Fa molt que el Guimerà espera l’oportunitat de convertir-se de fet i no només de nom en la referència comercial de Manresa. Actualment, és indigne d’aquest nom. És trist dir-ho, però ha fet més pel vial la pandèmia que els Ajuntaments dels darrers anys. Per culpa de la pandèmia s’ha ocupat part de la calçada per ampliar la vorera i s’hi ha pogut posar una terrassa. El Guimerà ha de ser un passeig paral·lel al Passeig, un espai on tingui ganes d’instal·lar-se nou comerç de qualitat, on es pugui implantar alguna terrassa, que es faci mirar. En una ciutat amb massa pisos i baixos buits, seria d’agrair tenir un motiu per congratular-nos. Creuem els dits.