Tot i tenir la pandèmia com a incòmode teló de fons, els festivals continuen la represa. A Manresa, el darrer anunciat amb quinze dies de coll -els grups ja estaven confirmats mesos abans-, és el Festival Artístic del Barri Antic, el FABA, un certamen nascut amb la intenció de posar el focus en l’antiga fàbrica de l’Anònima per reconvertir-la en un centre de creació. Un debat que el consistori haurà d’afrontar per determinar els usos d’un espai cada dia més cobejat per diferents sectors, per exemple, l’audiovisual, com a escenari de rodatges. El FABA, que torna excepcionalment a la tardor, se celebrarà del 26 de setembre al 2 d’octubre, per una crisi sanitària que ha fet que els seus impulsors i els artistes preparin diferents alternatives i projectes per adequar-los tant a l’espai com a la normativa vigent els dies de festival. Però més enllà dels plats forts, amb noms com Laetitia Sadier, Hidrogenesse, Ferran Palau o Rodrigo Laviña y su combo, el que diferencia el FABA d’altres certàmens és la seva vocació de programar artistes de tots els àmbits -amb especial atenció als locals- que no sempre tenen lloc al circuit comercial. Un esperit alternatiu necessari.