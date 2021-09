ICL va anunciar ahir la substitució del president i conseller delegat de la seva branca catalana, Carles Aleman. El nou primer executiu d’ICL Iberia serà el xilè Patricio Chacana, un professional de la direcció de mines amb 24 anys d’experiència. Aleman va heretar el projecte Phoenix, un desafiament que ha hagut d’entomar arrossegant el problema dels runams, amb un context de pandèmia i amb una caiguda de la cotització internacional de la potassa. El nou executiu rep les mines del Bages amb molta feina feta en els nusos que n’obstaculitzaven la viabilitat i la sostenibilitat mediambiental, des de la rampa de Cabanasses fins al pla per al futur dels runams. Aleman ha empès el projecte, ha obert la mina, hi ha aportat un tarannà dialogant de portes endins i de portes enfora, l’ha fet més propera als agents socials del territori i ha llimat moltes de les arestes que enfosquien la seva percepció per part de l’entorn. ICL és un actiu crucial per al Bages i en els darrers anys el territori ha afinat la percepció que és així. Del proper president cal esperar-ne que, a banda de tenir la capacitat tècnica i de gestió que se n’espera i se li suposa, mantingui i millori aquest tarannà pel bé de la mina i de la comarca.