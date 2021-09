Ll’estiu a la Cerdanya ha quedat enrere amb una certa sensació de tornada a la normalitat històrica, no a la de l’any passat sinó a la de l’anterior a la pandèmia. Durant els mesos de juliol i agost els hotels i restaurants han registrat xifres d’ocupació i negoci que han fet oblidar els mesos de confinament amb els calaixos buits. Els hotelers han assolit una mitjana d’ocupació del 85% amb nits d’habitacions plenes els dies punta. De la mateixa manera, els restaurants han ocupat totes les taules pràcticament cada dia i en molts establiments era difícil trobar taula sense reserva prèvia. En la mateixa línia, els museus i centres de recepció de visitants han aconseguit omplir les activitats i molts dels seus responsables han apuntat que han retornat a les xifres de visitants de l’any 2019. Així, per exemple, durant els mesos de juny i agost, el Museu de la Farmàcia Esteva de Llívia, un dels equipaments culturals històrics de la comarca, va rebre 5.433 visitants i uns 500 participants en les activitats programades per l’equipament. Es tracta de xifres molt superiors a les del 2020 que retornen el balanç del Museu a les xifres del 2019. Aquesta sensació que la pandèmia i les seves restriccions queden enrere s’ha vist emfatitzada aquesta setmana amb l’inici del cus escolar. Les aules de bona part de les escoles de la comarca, la majoria de les quals de dimensions petites i grups reduïts, han vist com baixaven el número d’alumnes inscrits. La crisi sanitària i els posteriors confinaments va empènyer moltes famílies de les ciutats a fer-se un replantejament vital i buscar una nova vida a l’anomenat ‘territori’. A la Cerdanya el curs passat es va iniciar amb un creixement notable d’alumnes inscrits provinents de Barcelona i altres ciutats. A Lles, per exemple, el curs passat l’escola va obrir amb 26 alumnes, més del doble dels 11 de l’any anterior. En aquest setembre, les inscripcions han baixat a 20, de manera que aquell increment ara ja s’ha reduït a pràcticament la meitat. Algunes famílies que han viscut el seu primer hivern al Pirineu han decidit retornar a la ciutat una vegada els confinaments han quedat enrere i les vacunacions sembla que comencen a tancar la pandèmia. L’hivern a la Cerdanya és llarg, fosc, silenciós i fred. El canvi d’hora de finals d’octubre remarca aquesta sensació i les famílies acostumades a la gran estimulació cultural, comercial i social de les ciutats no han superat la prova. Amb una comarca que recupera el seu ritme habitual de relacions humanes estretes, els cerdans veuen que al final tot es torna a equilibrar.