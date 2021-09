Aquest mes de setembre els Germans de Sant Joan de Déu deixaran Manresa després de 89 anys de presència a hospitalària a la capital del Bages. La «realitat social», com deien els dos últims membres de l’Orde Hospitalari, Joan Esparza i Jesús Pineda, i la manca de vocacions, ha fet que aquests religiosos hagin de deixar Manresa.

Afables i senzills, des que el 1932 es va crear el sanatori per a nens amb poliomielitis i tuberculosi, els Germans de Sant Joan de Déu han estat uns homes sempre a punt a fer el bé i sol·lícits en l’atenció als malalts.

Degut als anys que vaig ser infermer de Montserrat, he conegut molts d’aquests religiosos: Santi Ruiz, Josep Farrés, Joan Manel Quilabert, Joan Esparza. Les estades a Sant Joan de Déu, tot acompanyant els monjos malalts, em va ajudar a copsar la delicadesa d’aquests homes, que amb el somriure als llavis i la paraula mesurada i oportuna, sempre estaven atents a les necessitats dels altres. Per això en el seu servei d‘acompanyament espiritual i religiós, els Germans de Sant Joan de Déu feien que l’estada a l’hospital fos sempre, malgrat el trasbals d’un infart o d’una fractura de fèmur, un temps per humanitzar la fragilitat i la feblesa dels malalts.

Aquests religiosos ens acollien als monjos, fraternalment, al seu menjador, quan teníem algun malalt de Montserrat ingressat a l’hospital. Aquesta sol·licitud fraterna i la sensibilitat dels Germans de Manresa, era un signe de la comunió que hi ha entre ambdues comunitats.

La comunitat dels Germans de Sant Joan de Déu de Manresa, ha estat formada per homes de Déu, sensibles al sofriment dels més necessitats i acollidors en la fraternitat.

Amb senzillesa i joia renovada, aquests religiosos han seguit el carisma de servei i l’obra apostòlica de Sant Joan de Déu, un portuguès pelegrí pels camins d’Europa, fins que a Granada va descobrir la missió que Déu li confiava: atendre els malalts.

Després de 89 anys de treball en la pastoral sanitària a l’hospital Sant Joan de Déu de Manresa, aquests homes, amb la bata blanca i el somriure als llavis, mostren en la faç i en el cor la seva passió per l’Evangeli, perquè com el bon samarità, han sabut acollir i atendre tots aquells que, degut a la fragilitat de la vida, es troben en la malaltia.

Per això seria bo que l’Ajuntament de Manresa atorgués als Germans de Sant Joan de Déu la Medalla de la ciutat, en senyal de gratitud pel servei als malalts, que al llarg de 89 anys han fet aquests religiosos.