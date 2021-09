A França i a Itàlia, la necessitat de disposar d’un certificat de vacunació -o d’haver passat la malaltia, o prova recent- ja està fent virtualment impossible fer vida plena i normal a les persones que no disposen de cap certificació. I la tendència a demanar-lo es va estenent a la major part de països d’Europa. A Catalunya, la majoria dels ciutadans ja el tenen. Es diu certificat digital de la UE i està disponible de forma automàtica a la pàgina web La Meva Salut, però a Espanya serveix de ben poca cosa perquè les administracions no tenen clar que la justícia els permeti aprovar normes per exigir-lo en certs espais. Pel que sembla, a Espanya el dret a entrar a un bar és tan sagrat que els jutges han de preservar-ne la llibertat amb zel extrem, no fos cas que es produís algun greuge entre ciutadans. Ni tan sols sembla clar que es pugui demanar cap paper per entrar de visitant a un hospital, un camí que inicia tímidament Althaia a Manresa, per bé que amb una utilitat previsiblement baixa si no és obligatori. La persistència dels jutges a considerar que el dret a entrar a un local està per sobre del dret a no ser contagiat cada vegada és més xocant, i Europa ens ho recorda.