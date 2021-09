Et ve a Manresa algú de fora i t’escarrasses a ensenyar-li els llocs que et sembla que li podran agradar més. El duus a la Seu, a la Cova, el portes a veure el Pont Vell, el Passeig, la plaça de l’Ajuntament, els carrers del centre... I ho remates al Parc de l’Agulla. Amb això i poc més quedes bé i el foraster se’n va content pensant que ha vist el més important. Però fora d’aquest paquet turístic bàsic, la ciutat amaga racons ocults que potser impactarien al visitant més que qualsevol catedral.

Fa un parell d’anys va venir una amiga que no era el primer cop que estava a Manresa. Havia vist ja tot el que solem ensenyar quan ens ve gent de fora i jo hagués fet el que hagués sigut per tal de sorprendre-la amb alguna cosa inesperada que li agradés de debò. El regal que em feia amb la seva visita s’ho mereixia, però no sempre és fàcil trobar un lloc especial. I de sobte se’m va encendre la bombeta. L’endemà, baixant per la carretera de Santpedor, li vaig dir: «Ara, tombant aquella cantonada entraràs en un espai meravellós i serà com si entressis a la cova del tresor, ni t’ho imagines». El lloc és a l’altura de la carretera que transcorre per damunt de la via dels Catalans, i és el videoclub De Cine. Travessar aquella porta va ser com dir «ábrete sésamo», i la meva amiga, cinèfila de fa molts anys, es va quedar amb la boca oberta davant d’aquells 400 metres quadrats plens a vessar de pel·lícules perfectament classificades per èpoques, per gèneres, per directors, per actors... Més de vint mil títols de drames, de comèdies, d’aventures, de fantasia, de terror, d’intriga, de documentals...

El videoclub De Cine va néixer a principis dels vuitanta i, després de canviar de mans i de locals, és des de fa uns cinc anys en aquell racó de la carretera de Santpedor que amaga un contingut inimaginat per la gent que hi passa pel davant sense entrar-hi. Aquell santuari del setè art és el patrimoni de tota una vida vinculada al cinema, la vida del navarclí Valentí Oliveras que, un cop traspassat el negoci al seu fill Sergi, segueix gaudint la seva jubilació presidint aquell magatzem de somnis. Desafiant les adversitats d’aquest temps de Netflix i de sèries, i de veure pel·lícules fins i tot a la tablet, aquell espai, que va ser com la versió cinematogràfica del «cementiri dels llibres oblidats», és un patrimoni cultural no declarat. Un lloc màgic i quasi desconegut que caldria preservar com un tresor. Un racó de la Manresa oculta per descobrir-lo a qui saps que el sabrà valorar.