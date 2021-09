Aquesta setmana s’ha posat en marxa un nou equipament de la Fundació Ampans a Sant Fruitós de Bages. Al costat de l’Escola Paidos, centre educatiu de referència a la Catalunya Central, ha començat l’activitat d’una llar residència amb vint places per a infants amb diversitat funcional i una escola d’educació especial. El nou centre no ha estat batejat amb el nom de cap indret ni s’ha dedicat a algú amb mèrits suficients per gaudir de tal privilegi, en el rètol hi posa «Els Companys»; un substantiu que podria quedar en senzilla anècdota, però que gaudeix de molta substància si coneixem l’origen. L’expressiu nom que ho diu tot ha estat triat mitjançant una consulta oberta entre tots els alumnes de les escoles del municipi; el que vol dir que les noves generacions santfruitosenques veuen als nous residents i alumnes, com a companys de viatge a l’hora de fer junts el futur.

En un temps en el qual s’escolta massa sovint que hi ha desconfiança als carrers, aquesta actitud d’inclusió, convivència i respecte als valors per fer fora l’exclusió social, diu molt a favor dels centenars de joves que han apostat per fer aquest gest d’amistat. I l’han fet –perquè se’ls ha explicat a l’hora d’escollir el nom– entenent què significa viure amb diversitat funcional i les situacions que això comporta, des d’una mirada basada en l’empatia, tractant a les persones d’igual a igual.

Tothom parla d’inclusió, un adjectiu que perd el valor si només s’explica, però no es practica; el camí a recórrer és llarg i gens fàcil, entremig hi ha molts revolts per sortejar i serà complicat avançar si no conduïm el tema no només amb recursos, cal afegir-hi força educació per a la comprensió, una bona dosi de sensibilitat, ganes de compartir i molta solidaritat. En el repte perquè tothom pugui esdevenir agent actiu de la societat en el ple exercici dels seus drets, no hem de confondre la interacció que es produeix entre un grup tancat o bombolla acotada de convivència, perquè estaríem parlant només d’integració. Per fer possible la inclusió, cal un model plural que faci realitat la participació per interactuar amb el conjunt global de les persones amb plena llibertat; això a sant Fruitós ho han entès les noves generacions posant aquest nom al nou centre d’Ampans, han fet un gran pas pel canvi d’una societat integradora a una societat inclusiva des de l’entorn humanament més proper; ho han fet donant la benvinguda al poble als que ja són els seus nous veïns, tractant-los d’amics i companys.

Des d’aquesta setmana Sant Fruitós de Bages és una vila més gran i no ho dic pel número de persones que l’han triat per créixer, formar-se i viure, sinó per l’acollida que han trobat entre la seva població i l’envejable actitud que els han mostrat per conviure.