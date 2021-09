Acabo de sortir de l’hospital. Tot i que manté una mica de càrrega vírica, la seva doctora ha permès que, per primera vegada, el visitéssim enfundats en aquest escafandre de protecció. L’ha vist malament, li augura poca vida. Però com que aquesta ciència és molt inexacta; amb tant afany com dolçor, l’he empès a no cedir. «Demà torno. Ets un campió. Ja sé que costa, però hauries d’intentar menjar una miqueta. Amb paciència, aviat tornaràs a casa, ja veuràs. Va, que tu pots!». Un lleu gest en l’aire amb la mà dreta m’ha donat a entendre que ho intentaria. Tant de bo que els seus òrgans no li fallin. És tan gran i l’he vist tan fràgil!

No va voler vacunar-se i no el vam convèncer. Avui em pregunto si vaig ser massa condescendent respectant la seva decisió. Vaig voler creure’m que pràcticament no sortien i que el risc era poc menys que inexistent. Mai va explicar clarament els motius, se sabia amo de la seva posició. Era un no, i no se’n parli més. És cert que la vacuna de la grip li ocasionava molts dies de malestar, però suposo que creia que la vacuna contra la covid el faria emmalaltir, potser greument. Tenia por. Si ara estava bé, només es tractava de continuar igual. Quin gran error! S’hauria contagiat si hagués estat vacunat? En cas afirmatiu, com hauria evolucionat? Els supòsits no tenen respostes. La realitat, sí, i és molt tossuda. Està ingressat i malament.

No es tracta d’obligar a vacunar-se contra la covid. El que al meu entendre hagués de ser obligatori és el passaport covid. On? A tot el món. Com una veritat inqüestionable. Les xifres són rotundes: la majoria de les persones que moren per covid no estaven vacunades.

Aquest estiu he viatjat. Per accedir a museus, hotels, restaurants i fins a tuguris de jazz en directe a París, calia mostrar la pauta completa de vacunació. El QR ancorat dalt dels xats del whats. Només així podem minimitzar les probabilitats de contagi quan sortim a passar-ho bé. Sense cedir. Cal tenir-ho clar: si vols compartir la vida, vacuna’t. Per qui més vulguis!