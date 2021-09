La pandèmia va impedir la celebració del 40è aniversari de l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC) l’any passat, de tal manera que la festa del diumenge 19 de setembre al Gran Teatre del Liceu barceloní va significar el retrobament dels responsables de les diverses publicacions al llarg de 40 anys, en total unes 350 persones, majoritàriament relacionades amb la premsa comarcal. L’acte va ser conduït per l’actor Quim Masferrer, mestre de l’espectacle, que va compaginar al mil·límetre (dues hores justes) el seu xou i les actuacions musicals amb els actes de caràcter institucional. L’actual president de l’ACPC, Francesc Fàbregas, donava xifres concretes de les publicacions que formen l’Associació: 150 capçaleres, 765.000 lectors i treball a més de mil famílies, tot recordant que «nosaltres som els originals del Quilòmetre Zero», el president de la Generalitat, Pere Aragonès, amb un to una mica insípid que feia adormir alguns dels assistents, va remarcar la importància de la premsa de proximitat, present arreu de Catalunya, on segons ell representa la capil·laritat, mentre la presidenta del Parlament Laura Borràs, preocupada pel futur de la llengua catalana, va assenyalar la importància cabdal que han significat les publicacions de premsa comarcal per la normalització de la nostra llengua. Però l’acte institucional més interessant va ser el lliurement d’uns reconeixements en forma d’estatueta en record dels presidents que han treballat per l’associació: Josep Masoliver, Josep Maria Rierola, Jordi Vallmajó, Ricard Rafecas, Antoni Garrido, Estanis Alcover i Carles Ayats.

Els inicis de l’entitat, que coincideixen pràcticament amb els de Regió7 (30-12-1978), responsables del diari van col·laborar activament en les primeres juntes. Més endavant, dins la junta Rafecas, el vicepresident de mensuals, bimensuals i bimestrals, va ser Jaume Puig, president de l’Associació El Pou de la gallina, que va continuar amb el president Toni Garrido, quan Xavier Domènech de Regió7 hi era com a vocal. Puig va plegar i d’altres membres van ser cessats per Estanís Alcover que es va presentar amb el seu equip de treball, Domènech va seguir i durant la presidència d’Ayats en va ser el secretari. També institucional va ser el lliurament del Primer Premi d’Honor de la Premsa Comarcal al periodista esportiu Ramon Besa Camprubí, format en aquesta premsa, que va valorar extraordinàriament, remarcant-ne la proximitat dels fets, l’haver de donar sempre la cara i anular les fake news, que no hi tenen cabuda. La part lúdica es va centrar en el xou de Masferrer, basat en el diàleg directe amb alguns dels participants per tal de treure’n la punxa i provocar la rialla en els espectadors. Aquesta espontaneïtat li va produir un ensurt, quan es va topar enmig del passadís central i quatre butaques més endarrere del president Aragonés amb la presència de dos mossos d’esquadra d’incògnit, un dels quals li va dir que es deia Esteban i que estava fent la seva feina. El còmic va solucionar l’incident tot dissimulant. La jove cantant de Valls, Marina Jacobs va iniciar les actuacions musicals que va cloure el solsonenc Roger Mas, tot interpretant uns temes que formaran part del disc Totes les Flors. La celebració continuarà tot l’any amb actes arreu del Principat, el primer concurs de fotografia «40 anys fent país», el Premi Premsa Comarcal a la Solidaritat i l’edició d’un llibre sobre aquests 40 anys de premsa comarcal, a càrrec de Lluís Costa, professor de la Universitat de Girona.