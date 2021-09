El Consell Comarcal del Berguedà muntarà un sistema de vigilància per l’estil del que s’ha aplicat a l’estiu a la riera de Merlès, on s’ha controlat l’accés a base de sancionar els aparcaments incorrectes en els camins que hi porten. Als camins d’algunes zones del Berguedà s’hi farà el mateix per evitar les concentracions de cotxes que impedeixen el pas i que es fiquen en finques privades. Caldrà veure amb quina extensió i quina profunditat es pot aplicar aquesta política, atès que, fins i tot si es limita l’actuació en algunes zones, la superfície potencial a controlar és enorme en el cas dels bolets. I caldrà, per tant, veure quina capacitat té aquesta iniciativa per moderar els excessos dels incívics i els infractors. Tot i així, només es pot estar d’acord que es posi límit als abusos dels qui creuen que el bosc és seu i que els bolets els estan esperant incondicionalment. Els excursionistes i muntanyencs constaten que cada vegada hi ha més comportaments irresponsables al medi natural, i que cada cop la tradicional educació entre amants de la muntanya brilla més per la seva absència. Tot el que es faci per posar límits als barruts serà benvingut.