Diríem que l’objectiu estratègic del Govern és la independència com a solució de tots els suposats mals de Catalunya. Les seves diferències tàctiques són les que els porten a l’enfrontament permanent. Els uns diuen que volen negociar amb l’Estat les condicions i els altres que la volen per la via unilateral.

Els dirigents d’uns i d’altres saben que en el món actual el seu objectiu no deixa de ser una utopia, molt fructífera per a consum intern, però que no té cap possibilitat de ser viable. Fa uns anys, molt abans de l’1 d’octubre, Antoni Castells es va preguntar quins suports internacionals tindríem per fer la independència, i ell mateix va respondre que per reeixir hauríem de tenir el suport d’una de les grans potències, Europa, Estats Units, Rússia, Xina o el Vaticà. Puigdemont, potser perquè veu que a Europa no li fan gaire cas, i només li donen suport aquells que difícilment mai tindran poder per enfrontar-se a Espanya, busca tenir bones relacions amb Rússia per veure si pot convertir-se en un aliat el dia del nou embat democràtic. Com que la democràcia a Rússia, n’hi és ni se l’espera, i fins i tot els catalans més processistes prefereixen pertànyer a Espanya que ser un protectorat rus, diu que són fantasies de l’Estat opressor.

El sector Junqueras ha triat l’estratègia d’acostar-se al Vaticà. Serà pels anys que hi va estar fent la tesi, perquè veuen que Europa mai els farà costat, almenys fins que Baviera no s’independitzi d’Alemanya. La qüestió és que el pontífex va fer unes declaracions a la cadena Cope en què afirmava que «Espanya encara no s’havia reconciliat amb la seva història del segle passat». El periodista, nacionalista espanyol, va quedar en estat de xoc i va ser incapaç de demanar-li que desenvolupés el concepte, per tant, només tenim el titular. Per als indepes un reconeixement a la causa, per a uns altres, que a Espanya la Guerra Civil i el franquisme encara tenen ferides obertes, i per a uns altres, millor no preguntar. És bo saber que la infal·libilitat papal es refereix a quan parla ex cathedra, per tant, en aquest cas, cadascú de nosaltres pot interpretar el que cregui, però, sigui com sigui, són unes declaracions que no es poden menysprear.

Atès que el Papa està al cas de la qüestió catalana, els no independentistes que volem solucions haurem d’anar-lo a veure per si pot intercedir per nosaltres, i aconseguim que el Govern ens reconegui i vulgui seure amb nosaltres. Avui en dia el gran trumfo d’ERC és el reconeixement del Govern espanyol que hi ha un conflicte amb Catalunya. Negar per part d’ERC que el conflicte és també entre catalans és amagar la realitat. La impossible amnistia i l’autodeterminació són el mínim comú denominador dels independentistes. Per més que ho repeteixin no ho són, ni de bon tros, de la immensa majoria dels catalans. Per exigir diàleg enfora cal tenir-lo Catalunya endins. Els socialistes, primera força del país, oferim retrobar-nos. Un President, que es diu de tots, no ens pot ignorar.