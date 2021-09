No tot és previsible. Sobtadament salta la notícia de la detenció del president Puigdemont a l’Alguer i cal refer aquest comentari setmanal a punt de publicar. Evidentment, els polititzats tribunals espanyols han aconseguit sotraguejar altre cop l’independentisme. De moment, és clar, perquè ja veurem què acaba decidint la justícia italiana. A Catalunya, mentrestant, les reaccions aniran creixent durant el cap de setmana. I en el moment d’escriure ja s’estan produint les primeres manifestacions davant del consolat italià. Tot plegat pot ser un seriós entrebanc per a les relacions entre l’independentisme i el govern del PSOE, no només pel que fa a la taula de diàleg sinó també de cara a l’aprovació dels propers pressupostos estatals. Tot s’ha complicat encara més, inesperadament.

Darrerament s’ha suavitzat la tensió política dins del Govern de la Generalitat? Ho sembla amb la presentació del pla d’actuació dels propers quatre anys, un pla ambiciós i ampli, que requerirà el suport conjunt d’ERC, Junts i la CUP. Entre les propostes destacades hi ha un augment notable dels recursos de la sanitat pública, arribar a la gratuïtat de les escoles bressol, l’increment dels efectius dels Mossos, la creació d’una companyia energètica pública, aconseguir el traspàs dels aeroports catalans, reforçar l’acció exterior de la Generalitat, etc. És d’esperar que si el pla d’actuació s’ha presentat sense discrepàncies és perquè s’ha negociat des de fa temps, fins i tot en el problemàtic apartat que propugna avançar en la solució del conflicte polític amb l’Estat per tal que Catalunya arribi a ser «un subjecte polític reconegut internacionalment».

Simultàniament, en les darreres setmanes ha anat creixent la preocupació per la situació de la llengua catalana. És cert que l’ús del català depèn del tot de la zona concreta de què es tracti. Però sí que hi ha aspectes que cal millorar notablement, com la presència del català a les xarxes socials i als mitjans audiovisuals. Precisament l’alarma ha sonat aquests dies en comprovar que el projecte de llei de comunicació audiovisual que ha anunciat el govern del PSOE no fa cas ni tan sols de l’article 3 de la Constitució, que diu literalment que «La riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d’Espanya és un patrimoni que serà objecte d’especial respecte i protecció», un mandat que evidentment no es compleix perquè l’esmentat projecte no només no respecta ni protegeix el català, sinó que l’ignora. S’haurà de fer, doncs, la pressió que calgui per modificar-lo adequadament.

La sobtada erupció d’un volcà a l’illa canària de la Palma mostra una vegada més l’absoluta incertesa dels fenòmens naturals. Ningú no podia predir que el volcà es despertava fins que petits sismes van anunciar un esclat imminent. Ningú no podia preveure’n la magnitud, la durada, per on baixaria la lava, o els danys que arribaria a causar. Pot passar el mateix a l’àrea volcànica de la Garrotxa? Els experts diuen que sí, tot i que de les darreres erupcions fa més de 10.000 anys. La realitat és que els fenòmens que s’originen a l’interior del nostre planeta són imprevisibles. Al contrari d’allò que fem a l’exterior, malmetent el clima contínuament tot i saber que comporta conseqüències molt greus que encara no ens afanyem gaire a corregir.