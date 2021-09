Van començar les obres de la Clínica de Sant Josep, i una setmana abans van indicar-ho correctament, però en acabar això va ser una altra història, s’han deixat algunes plaques sense treure, i n’han posat de noves, i aquí està el problema, sense avisar de cap modificació al carrer del passatge de la Barceloneta, ara de cop i volta s’ha prohibit aparcar, quan a terra està pintat de blanc, això vol dir que és legal aparcar.

Però el problema recau que el senyor regidor d’urbanisme i mobilitat, David Aaron López Martí, no té en compte el problema d’aparcament al barri, perquè pel que sembla la clínica ja té tot el voltant de l’edifici amb aparcament delimitat, baixada de les Escodines, i ara també el passatge Barceloneta, deu ser perquè el pàrquing que s’ha fet nou alguna cosa hi té a veure, no vull ser malpensat, però no pinta gaire bé.

Amb això han posat una placa de zona de vianants al final del passatge on no hi era, però amb tan poca fortuna que està darrere d’un arbre, perquè deu ser?, la policia local gairebé no passava mai, i ara ho fa dos o tres cops al dia, d’ençà que la placa està posada de nou, les multes van diàriament, a un barri ja deixat per part de l’Ajuntament.

Per l’ajuntament és més important la Clínica que el barri.

Recordem que el sou del regidor surt de tots, no de la Clínica.

Per més injustícia el dia 9 d’agost han pintat les ratlles blanques d’aparcament on no es pot aparcar per ser illa de vianants.

Com s’entén això?