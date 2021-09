Després d’anys d’oblit per part de les administracions, cal una reacció urgent per tal de redreçar l’alarmant retrocés de l’ús social del català, especialment, entre els joves.

Un dels llocs on convé actuar, amb més fermesa i celeritat, és al món educatiu, però no en el sentit d’intensificar la immersió lingüística, perquè, malauradament, aquesta ja no dona més de si i no pot arribar a tot arreu, i menys encara en la situació actual on les xarxes socials determinen en gran mesura els hàbits i els gustos –inclosos, també, els lingüístics– dels nostres joves.

Per això, crec que s’han de buscar altres alternatives pedagògiques com, per exemple, el teatre, el cinema i, sobretot, la música, de tal manera que puguem atacar aquells problemes que fan que els joves abandonin el català en les seves relacions socials fora de l’aula, al carrer.

I aquí és on penso que la música hi té força (o molt) a dir. Una opció fora, per exemple, organitzar, sota patrocini de TV3, una mena de concursos de música pop, rock i demés, en català, castellà i anglès, bé que amb el català com a llengua principal, atès que la finalitat del concurs és, precisament, al de fomentar l’ús d’aquesta llengua entre els joves.

Hi participarien instituts de secundària de tot Catalunya a l’estil d’aquell programa anomenat «Casal Rock», emès per TV3 fa uns anys, on hi cantaven persones de la tercera edat, provinents de corals i de casals. I per tal que tingués força ressò mediàtic, les fases classificatòries, primer, i les semifinals i la gran final, després, s’haurien de retransmetre en directe pel canal Súper 3/33 i per TV3, respectivament.

A més a més, per facilitar que hi poguessin participar quants més joves millor i que el concurs fos el més inclusiu possible, s’hauria de permetre que en les fases classificatòries es cantés una cançó en català, una en castellà i una altra en anglès; a les semifinals, una en català i una en castellà; i a la gran final, una o dues, en català.

Es tractaria, en definitiva, d’aprofitar la música com a una eina educativa a través de la qual els joves puguin sentir el català com una cosa seva i amb la qual poden arribar a disfrutar, a riure, a estimar i a passar-s’ho bé. Cal, doncs, trencar aquest maleït tòpic –a vegades, massa cert, per desgràcia– segons el qual el català és només una llengua oficial i institucional, que no serveix, però, per a d’altres coses com divertir-se!

Recordo com, amb motiu del grandiós impacte mediàtic assolit pel programa «Operación Triunfo» de TVE, a principis dels 2000 hi havia alumnes d’ESO, noies principalment –i és que el futur és de les dones!–, que tornaven a les classes, en acabar-se l’hora del pati, cantant a cor aquella meravellosa cançó de «Mi música es tu voz», que esdevingué en el símbol de la «Academia de O.T.».

Doncs, ni més ni menys es tracta d’imitar això, és a dir, no d’assolir, es clar, l’exitàs d’aquell programa, perquè això és irrepetible, però sí almenys d’apropar-s’hi, ni que sigui una miqueta, fent que els joves cantin lliurament en català fora de l’aula, un pas necessari i imprescindible –com força d’altres més–, perquè després s’animin amb més facilitat a fer-lo servir entre ells en les seves relacions habituals al carrer.